Tarihinde ilk kez mücadele edeceği K-PET Birinci Ligde başarılı olmayı hedefleyen İncirli, kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor.
Takım kaptanı olan usta sol ayak Ramadan Deniz ile görüşen başkan Derviş Hulusioğlu, kaptanı K-PET Birinci Ligde oynamaya ikna etti. Ramadan Deniz, şu anda BTM İkinci Lig ekiplerinden Çayönü’nde forma giyiyor.
Derviş Hulusioğlu anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada “Kaptansız gemi olmaz. Bu nedenle de kaptanımızın devam etmesi çok önemliydi.” ifadelerini kullandı.
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