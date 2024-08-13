Kaptan yeniden yuvada

Aksa Süper Ligin başken ekibi Yenicami kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz sezon başında Doğan Türk Birliği’ne transfer olan ve 1 sezon futbol oynayan Yenicami’nin eski kaptanı Hascan Paşa kiralık(opsiyonlu) olarak yeniden Yenicami’ye geri döndü.



