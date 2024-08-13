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Kaptan yeniden yuvada

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Kaptan yeniden yuvada
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Aksa Süper Ligin başken ekibi Yenicami kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
Geçtiğimiz sezon başında Doğan Türk Birliği’ne transfer olan ve 1 sezon futbol oynayan Yenicami’nin eski kaptanı Hascan Paşa kiralık(opsiyonlu) olarak yeniden Yenicami’ye geri döndü.
 
 
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