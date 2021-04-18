Kaptan Vurkan nişanlandı

K-PET Birinci Lig takımlarından Esentepe’nin başarılı futbolcusu kaptan VurkanGörneçli, nişanlandı.
Aile arasında düzenlenen nişan töreni ile nişan yüzüğünü takan başarılı orta saha futbolcusu Vurkan Görneçli, İlayda Karataş ile nişanlandı. Bizler de Vurkan Görneçli – İlayda Karataş çiftini tebrik eder mutluluklar dileriz.
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