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Kaptan gemiyi terk etmedi

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Kaptan gemiyi terk etmedi
K-PET Birinci Lig ekiplerinden Çanakkale'de Uvanç ve Selçuk gibi 2 yıldızın takımdan ayrılmasından sonra İbrahim Şeker başkanlığındaki yönetim kurulu takımın diğer yıldızı Yunus Kalaycı'yı takımda tuttu.
Gelecek sezon takım kaptanlığı da yapacak olan Yunus da yeşil beyazlılarda kalmayı tercih etti. Çanakkale, Yunus için Karşıyaka, Gençler Birliği ve Mormenekşe kulüplerinin tekliflerini kabul etmedi.
 
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