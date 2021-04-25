Kaptan Erbay’da 23 Nisan coşkusu yaşandı

Gönyeli’de faaliyet gösteren Kaptan Erbay Futbol Okulu 23 Nisan’da bir etkinlik düzenleyerek çocuklar sevindirildi.

Kaptan Erbay Futbol Okulu Tesislerinde coşkulu bir gün geçiren çocuklar etkinlik sonunda ödüllendirildi. Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu ile eski bakanlardan Ali Çetin Amcaoğlu’nun da katıldığı törende çocuklara madalya hediye edildi.

