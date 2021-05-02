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Kaplıca Sahası çimlenme aşamasında

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Kaplıca Sahası çimlenme aşamasında
BTM İkinci Lig kulüplerinden Karadeniz 61 Spor Kulübünün maçlarını oynadığı Kaplıca Sahasını çimlendirme çalışmaları devam ediyor.
Sulama sisteminde son denemeleri yapan Karadeniz 61 yönetimi tüm sahayı ıslatacak şekilde her türlü ayarlamayı yaptı. Çim saha ekim aşamasına gelen, Metin Genç başkanlığındaki yönetim kurulu, 1 hafta içerisinde sahayı ekmeyi hedefliyor.
 
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