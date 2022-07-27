Kaplıca liderliği garantiledi

7. Grupta lider Kaplıca Katradeniz 61 konuk ettiği Yarköy’ü 4-0 mağlup ederek en yakın takipçisi Ergazi ile puan farkını 4 olarak korudu ve grubu lider bitirmeyi garantiledi



Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Kaplıca Karadeniz 61 takımı kaptanı Ogün’ün ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.

İkinci devrede yine Ogün’ün golüyle skoru 2-0’ taşıyan Kaplıca takımı Omaykan ve Berkan’ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak grupta en yakın takipçisi Ergazi’nin 4 puan önünde son haftaya girerek lider bitirmeyi garantilemiş oldu.





İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu



O G B M A Y AV P 1. Kaplıca Karadeniz 61 SK 9 6 3 0 24 9 15 21 2. Ergazi GSK 9 4 5 0 34 15 19 17 3. Dipkarpaz TSK 9 4 3 2 26 15 11 15 4. Yarköy PGSK 9 4 2 3 16 20 -4 14 5. Bafra SK 9 2 1 6 13 22 -9 7 6. Ardahan SD 9 0 0 9 9 41 -32 0 İktisatbank BTM 2. Lig 7. Grup’ta lider olarak 9. Haftaya başlayan Kaplıca Karadeniz 61 takımı konuk ettiği Yarköy’ü mağlup ederek bitime 1 hafta kala grubu lider bitirmeyi garantiledi.Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Kaplıca Karadeniz 61 takımı kaptanı Ogün’ün ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.İkinci devrede yine Ogün’ün golüyle skoru 2-0’ taşıyan Kaplıca takımı Omaykan ve Berkan’ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak grupta en yakın takipçisi Ergazi’nin 4 puan önünde son haftaya girerek lider bitirmeyi garantilemiş oldu.