Kaplıca liderliği garantiledi

Kaplıca Emre Genç Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Hakan Ünal’ın yaptığı karşılaşmada ev sahibi Kaplıca Karadeniz 61 takımı kaptanı Ogün’ün ayağından bulduğu golle ilk devreyi 1-0 önde bitirdi.
İkinci devrede yine Ogün’ün golüyle skoru 2-0’ taşıyan Kaplıca takımı Omaykan ve Berkan’ın attığı gollerle karşılaşmadan 4-0 galip ayrılarak grupta en yakın takipçisi Ergazi’nin 4 puan önünde son haftaya girerek lider bitirmeyi garantilemiş oldu.
İktisatbank BTM 2.Lig 7.Grup Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Kaplıca Karadeniz 61 SK
|9
|6
|3
|0
|24
|9
|15
|21
|2.
|Ergazi GSK
|9
|4
|5
|0
|34
|15
|19
|17
|3.
|Dipkarpaz TSK
|9
|4
|3
|2
|26
|15
|11
|15
|4.
|Yarköy PGSK
|9
|4
|2
|3
|16
|20
|-4
|14
|5.
|Bafra SK
|9
|2
|1
|6
|13
|22
|-9
|7
|6.
|Ardahan SD
|9
|0
|0
|9
|9
|41
|-32
|0