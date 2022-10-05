Kaplıca Karadeniz 61’de Hüsametin Genç dönemi

BTM 1 Ligin yeni takımı Kaplıca Karadeniz 61’de Metin Genç’in başkanlıktan ayrılma kararından sonra gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Hüsamettin Genç başkan seçildi

İktisatbankası BTM Birinci Ligin yeni ekibi Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübünde olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Metin Genç’in başkanlıktan ayrılma kararından sonra gerçekleştirilen olağanüstü genel kurula tek aday olarak giren Hüsamettin Genç, üyelerin onayıyla kulübün yeni başkanı oldu.

Kaplıca Karadeniz 61 Spor Kulübünde, Hüsamettin Genç başkanlığında oluşturulan yeni yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

Hüsamettin Genç başkan, Cemal Sevin asbaşkan, İlhan Genç tahsildar – veznedar, Barış Baş genel sekreter, Tansu Yanmış, Fikri Sunal, basın ve sosyal işler sorumlusu, Mehmet Demir, Ümit Genç, Üner Genç spor faaliyetleri sorumluları, İlyas-Genç – Ömer Baş tesisler ve malzeme sorumluları, Ömer Genç – Ömer Sevin araştırma, geliştirme danışmanlık sorumluları.

