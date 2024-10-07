Kaplıca Karadeniz 61, Suiçmez’e emanet

BTM 1. Ligin doğu bölgesi ekiplerinden Kaplıca Karadeniz 61 takımı başkan Hüsamettin Genç yönetiminde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Kaplıca Karadeniz 61 yönetimi 2024-2025 sezonu için teknik direktör olarak İskender Suiçmez ile anlaşmaya vardı.

Suiçmez’in takımla birlikte antrenmanlara başladığı bildirildi.

