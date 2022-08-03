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Kaplıca Karadeniz 61, Pınarbaşı’nı farklı geçti

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Kaplıca Karadeniz 61 takımı ilk devresi 2-1 tamamlanan mücadelede rakibi Pınarbaşı’nı 6-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı

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Kaplıca Karadeniz 61, Pınarbaşı’nı farklı geçti
İktisatbank BTM 2. Lig 2. Tur karşılaşmalarından olan Kaplıca Karadeniz 61 – Pınarbaşı mücadelesinin galibi 6-1’lik skorla Kaplıca takımı oldu.
Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini İsmail Ercan’ın yaptığı karşılaşmaya iyi başlayan Kaplıca takımı Berkant’la 1-0 öne geçti. Pınarbaşı bu gole penaltıdan Adnan’la karşılık verirken, ilk devrenin son dakikasına bu kez Kalpıva takımı kazandığı penaltıyı kullanan Ekrem golü atarak skoru 2-1 yaptı.
İkinci devreye hızlı başlayan Kaplıca Karadeniz 61 takımı Ogün’le skoru 3-1 yaptı, daha sonra Ekrem, Ahmet Can ve yine Berkant’ın attığı golle sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrılarak adını finale yazdırdı.
Kaplıca Karadeniz 61 takımının finaldeki rakibi SFC Boğaziçi oldu.
 
 
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