Kaplıca dört nala

İktisatbank BTM 2.Lig 7.grup karşılaşmasında Kaplıca Karadeniz 61, Dipkarpaz’ı 4-1 mağlup etti. Aldığı bu sonuçla haftayı galibiyetle kapatan Kaplıca Karadeniz 61 liderliğini devam ettirdi

İktisatbankası BTM İkinci Lig 7. Grupta, 6. Hafta maçında haftanın önemli maçında, lider Kaplıca Karadeniz 61, Dipkarpaz’ı konuk etti. Osman Ergün Mehmet Stadında oynanan ve Olgun Canik’in yönettiği maçın ilk devresi büyük çekişme içerisinde geçti. Kalabalık futbolsever kitlesinin izlediği maçın ilk devresinde Kaplıca Karadeniz 61 Ekrem Aktaş’ın golüyle 1 – 0 öne geçerken, Barış Dağ’ın golüyle ilk devre 1 – 1 sona erdi. İkinci devre ise tamamen Kaplıca Karadeniz 61’in üstünlüğünde geçti. Kaptan Ogün Dursun’un golüyle skor 2 – 1 olurken, Omaykan Çekiş ve Ekrem Aktaş’ın golleriyle skor 4 – 1 oldu. Kaplıca Karadeniz 61 bu galibiyetle 14 puanla liderliğini sürdürürken, 8 puanda kalan Dipkarpaz zirve yarışında az da olsa geride kaldı.

