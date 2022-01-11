Kaplanlardan iki takviye

Necati KÜLAHLILAR
Süper Ligde ikinci devre hazırlıklarını sürdüren Merit Alsancak Yeşilova, Fidelis’ten boşalan yabancı futbolcu kontenjanını ve orta sahadaki boşluğu doldurdu.
Süper Ligde ilk devreyi son sırada tamamlayan Girne Halk Evi’nin yabancı futbolcusu Chibuzor, ikinci devrede Merit Alsancak Yeşilova forması giyecek. Bonservisli olarak yeşil beyazlılara transfer olan forvetChibuzor, ara transfer döneminde birçok takımın gündemine gelmişti.
Deneyimli orta saha futbolcusu Özgür Gül de ikinci devrede Merit Alsancak Yeşilova forması giyecek. Kiralık olarak yetiştiği kulüp olan yeşil beyazlılara transfer olan Özgür Gül, kardeşi Ömer Gül ile birlikte takımının başarısı için ter dökecek.
Özgür Gül dün yeni takımıyla antrenmana çıktı
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