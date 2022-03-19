Kaplanlar, sonradan açıldı

Merit Alsancak Yeşilova deplasmanda geriye düştüğü maçta Hamitköy’ü 4 golle mağlup ederken, 2. sıradaki yerini korudu. Hamitköy ise öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamayarak play-out hattında kaldı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler:Ali Özer, İsmail Egeli, Hakan Gök

Hamitköy: Tolga, Mehmet Çil, İbrahim Kaba (71.Dk Cemre), Danny, KemalBarbet, İbrahim Öksüzoğulları (71.Dk Burak), Mert, Serhat (60.Dk Cenkay), Toykan, Abdullah (37.Dk Taner),İbrahim Güler

M.A.Yeşilova: Kemal Molla, Aksel (83.Dk Ömer Gül), Mejdi, Mustafa Salk (90.Dk Yakup), Mehmet Tekin (46.Dk Billy Osman), Chibuzor, Yasin, Bayram, Vakkas, Memduh, Mustafa Vardi

Goller: 9.Dk Mehmet Çil (Hamitköy)- 41.Dk Mejdi, 49.Dk Bayram, 54.Dk Chibuzor, 85.Dk Yasin (M.Alsancak Yeşilova)



Süper Ligde farklı hedeflerdeki 2 takım Hamitköy ile Merit Alsancak Yeşilova arasındaki maçı Merit Alsancak Yeşilova farklı kazandı.

9.Dk : Hamitköy’de kullanılan köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Mehmet Çil’in sert şutunda top filelere gitti. Hamitköy 1-0 Yeşilova

26.Dk : Yeşilova atağında Yasin ceza sahası dışından etkili vurdu ancak kaleci Tolga köşeden topu kornere çeldi

28.Dk: Yeşilova atağında Mustafa Vardi soldan ceza alanına girdi ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak top yandan dışarıya gitti.

41.Dk:Yeşilovada Yasin’in kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Mejdi kafa vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-1 Yeşilova

49.Dk: Yasin’in kullandığı köşe atışında Bayram’ın kafa vuruşunda top kaleci Tolga’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. Hamitköy 1-2 Yeşilova

54.Dk : Yeşilova kontra atağında savunma arkasına sarkan Chibuzor ceza sahasına girer girmez vurdu ve topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-3 Yeşilova

86.Dk: Yeşilova atağında Ömer’in pasıyla topla buluşan Yasin vuruşunda topu filelere gönderdi. Hamitköy 1-4 Yeşilova



