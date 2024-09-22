Kaplanlar, Karşıyaka’yı evinde avladı

Yer: Karşıyaka Şampiyon Melekler Stadı
Hakemler: Turgay Misk, Serdar Gürpınar, Ahmet Genç, İsmail Ercan
Karşıyaka: Cenk, Eyyüp, Mehmet, Ceylan, Mishali, Tahir, Mahfou, Furkan, Ogbe, James, Aykan
Alsancak Yeşilova: Kemal, Memduh, Sena, Fidelis, Cemal, Lawal, Arda, Vakkas, Weston, Gökhan, Bill
Goller: 5’Memduh Sarıoğlu(Alsancak Yeşilova), 51’Quesi Jonathan Weston(Alsancak Yeşilova), 54’Mahfou Kande(Karşıyaka)
Süleyman Göktaş Sezonu Aksa Süper Lig 1. Haftasında Girne bölgesinin komşu ekiplerinin mücadelesinde A. Yeşilova konuk olduğu Karşıyaka’yı 2 – 1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ilk devresini konuk ekip maçın henüz 5.Dakikasında Memduh’un ayağından bulduğu golle 1-0 önde tamamladı.
Konuk ekip ikinci devrenin 51.Dakikasında Weston’un bulduğu golle farkı 2’ye çıkardı.
Golün ardından daha baskılı oynamaya başlayan Karşıyaka, 54.Dakikada Mahfou ile ilk golünü buldu.
Ev sahibi maçın geriye kalan bölümlerinde de bolca pozisyon üretse de golle sonuçlandıramadı.
Karşılaşmayı 2-1 deplasman ekibi Alsancak Yeşilova kazanarak sezona 3 puanla başladı.
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