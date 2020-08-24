Kaplanlar'ın kalesi yine İrfan'a emanet

K-PET Süper Lig'de tarihinin en başarılı sezonunu geride bırakan Merit Alsancak Yeşilova'da yeni sezon kadrosunu oluşturma çalışmaları sürüyor.

Billy, Yasin gibi kaliteli isimlerini kadroda tutan Merit Alsancak Yeşilova geçtiğimiz sezon da takımın kalesini koruyan başarılı kaleci İrfan Özbay'ı yeniden kadrosuna kattı.