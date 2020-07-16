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Kaplanlar ikincilik aşkına Doğan’ı pençeledi

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Merit Alsancak Yeşilova, Doğan Türk Birliği’ni 2 farkla mağlup ederek, rakibinin 2 puan önünde son 2 haftaya 2. sırada girdi. Doğan Türk Birliği ise 3. sıraya geriledi

Kaplanlar ikincilik aşkına Doğan’ı pençeledi
16 Temmuz 2020 Perşembe 10:32

Stat: Orhan Dural Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Mustafa Torun, Olgun Canik

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan Özbay, Emin Atabek, Mejdi Direniş, Mustafa Salk, Memduh Sarıoğlu, Burak Koçar, Mbah, Fıdelıs Irıa, Quıncy Oseı, Mustafa Vardi, Billy Mehmet

Doğan Türk Birliği: Dursun Cem, Aydın Aygın, Serhan Önet, Çağrı Kıral, Rasaq, Sercan Demirman, Ahmet Sönmez, Jonathan Weston, Ali Savaşan, Bılly Mıchael, Ali Akbulut

GOLLER: Dk.38 Quincy Osei, Dk.75 ve 88 Yasin Doğan (Merit Alsancak Yeşilova) – Dk.85 Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği)

K-Pet Süper Lig’in 28. haftasında ikincilik mücadelesi veren Merit Alsancak Yeşilova ile Doğan Türk Birliği karşı karşıya geldi.

Karşılaşma 3-1 ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova’nın galibiyetiyle noktalandı. Orhan Dural Stadı'nda oynanan karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Quincy Osei ve Yasin Doğan (2) kaydederken, Doğan Türk Birliği’nin tek golü Kenan Oshan’dan geldi.

Merit Alsancak Yeşilova aldığı galibiyetle 55 puana yükselirken, 53 puanda kalan Doğan Türk Birliği’nin 2 puan önünde ikinciliği tırmandı.

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