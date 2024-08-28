Kaplanlar, Burdur’da vites artırdı

AKSA Süper Lig ekibi Alsancak Yeşilova’nın Burdur lavanta Tepesi Hotel’deki kampı teknik patron Caner Oshan yönetiminde tüm hızıyla sürüyor.

Alsancak Yeşilova, Lavanta Tepesi Otelin mükemmel ortamında Teknik Direktör Caner Oshan ve ekibi nezaretinde çalışmalarını sabah-akşam günde çift idmanla sürdürüyor. Kafilenin başkanlığını Nihat Deveci yapıyor. Yeşilova'da geçmişten günümüze önemli görevlerde bulunmuş Eray Yavuk da kafilede bulunuyor. Kafilede 24 futbolcu, olmak üzere toplam 30 kişi yer alıyor. Yeşilova’nın deneyimli Teknik Direktörü Caner Oshan ve yardımcı antrenör Erdinç Börekçi yönetiminde dün sabah güç, dayanıklılık ve çabukluk idmanı yaptı ve futbolcuların istekli oluşu gözlerden kaçmadı. Günün ikinci idmanı ise teknik taktik ve çift kale ile tamamlandı. Bugün yine 2 idmanla hazırlıklarına devam edecek. Alsancak Yeşilova aynı otelde kampta bulunan Yenicami ile bugün bir hazırlık maçı oynayacak.

