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Kaplanlar 7 gün kamp yapacak

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Kaplanlar 7 gün kamp yapacak
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Necati KÜLAHLILAR
Süper lig ikincisi Merit Alsancak Yeşilova yarın 7 günlük kampa giriyor. Merit Park otelde kamp yapacak Yeşilova takımı 2 hazırlık maçı yapmayı planlıyor.
Merit Alsancak Yeşilova Teknik direktörü Şenol Cambulat yaptığı açıklamada 6 Ocak Perşembe gününden itibaren 7 günlük bir kamp programları olduğunu belirterek “Futbolcularımız iyi bir motivasyon ve iyi bir çalışma ortamı bulacaklar” dedi.
Cambulat, belirleyecekleri uygun olan takımlarla iki hazırlık maçı yapacaklarını ifade ederek “Ligin ikinci devresinin çok zor geçeceğini biliyoruz ve bir yabancı transfer yapmak istiyoruz “ dedi.
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