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Kanarya, ikinci yarıda kanatlandı

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Fenerbahçe, ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta Trabzonspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı

Kanarya, ikinci yarıda kanatlandı

Süper Lig'in 6. haftasında dev maçta Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk etti.

4 gole sahne olan maçı Fenerbahçe 3 -1 kazanarak haftayı 3 puanla kapattı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 51. dakikada Serkan Asan (KK) , 55. dakikada Valencia ve 72. dakikada Cisse'den geldi. 

Trabzonspor'un maçtaki tek golünü 23. dakikada Afobe kaydetti.

Bu sonuçla bu sezon yenilgi yüzü görmeyen ve üst üste 3. galibiyetini alan Fenerbahçe puanını 14'e çıkardı. Ligde 3 maçtır kazanamayan Trabzonspor ise 5 puanda kaldı.

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