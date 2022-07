Kanan: “Ciddi bir kadın futbolcu havuzumuz var”

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2.haftanın perdesi açılıyor. Ligin başlangıcı ile konuşan Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, başlamanın çok önemli olduğunu ve ilk haftadaki maçların kalabalık bir kitle önünde oynanmasının kadın futboluna olan özlemin yansıması olduğunu belirtti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2.hafta heyecanı yarın ve Pazar günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. 2 sezonluk aranın ardından Puma sponsorluğunda güçlü bir şekilde yeniden başlayan Puma Kadınlar Ligi’nde ilk haftada futbolseverlerin maçlara gösterdiği ilgi dikkat çekiciydi. 2 sezonluk aranın ardından Kadınlar Ligi’ne olan hasretin sona ermesiyle “Gelişim Ligi” adı altında yeni sezona hazırlık temasıyla bu sezon 8 takımlı tek devreli ligle kadın takımları “Puma” markası altında vitrine çıktı.Ligin ikinci haftasında Cumartesi 2 maç, Pazar günü ise iki maç oynanacak, karşılaşmalar 18.00’de başlayacak. 23 Temmuz Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarda ligin iki iddialı ekibi Desly Mağusa Spor Akademisi ile China Bazaar Gençlik Gücü takımları kozlarını Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda paylaşacak. Bir diğer karşılaşma ise ligin iki genç ve gelişime açık ekibi Miracle Değirmenlik ile Hamitköy arasında oynanacak. Bu karşılaşmaya Değirmenlik Sadık Cemil Stadı ev sahipliği yapacak.Ligde 24 Temmuz Pazar günü de futbolseverleri iki güzel karşılaşma bekliyor. Son oynanan Kadınlar Ligi’nde de ligde mücadele eden Merit Alsancak Yeşilova ile Yonpaş Dumlupınar takımları Puma Kadınlar Ligi ile yeniden sahneye çıkacak. Bu karşılaşma Lapta Şehit Şevket Kadir Stadı’nda oynanacak. Yine aynı gün ligin genç ekiplerinden Vadili ile tecrübeli kadrosuyla Küçük Kaymaklı takımı karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşmaya Vadili 14 Ağustos Stadı ev sahipliği yapacak.KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan ligin başlangıcı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, başlamanın çok kolay olmadığını ancak ligin başladıktan sonra herşeyin yavaş yavaş rayına oturacağını belirtti. Bu sezonun amacının, önümüzdeki sezonlara hazırlık olduğunu kaydeden Kanan, “Hem yapımızı hem de seviyemizi görmemiz açısından bu sezon çok önemli. Özellikle küçük yaştaki kadın futbolcularımızın bu havayı solumasını sağlamak istedik. Çünkü ligin tadı her zaman farklıdır.”dedi.Futbol topunun olduğu her yerde hedefin mutlaka olduğunu belirten Kanan, “Bizim hedefimiz başlamaktı ve bunu başardık, şimdi seviyemizi nasıl daha yukarıya çekeriz, genç kadın futbolcuları nasıl bünyemize katarız onu düşünüyoruz. Özellikle 2000 ve sonrası doğumlu çok ciddi bir oyuncu havuzumuz var ve bu çok önemli.”dedi. İlk hafta oynanan maçlarda çok sayıda futbolseverin maçları izlediğini gözlemlediğini belirten Kanan, “Ben sahaya gidince çok mutlu oldum, tam da hedeflediğimiz durumdu. Futbol kalitemiz ve seviyemiz de arttıkça seyirci sayısı da aynı hızda artacaktır.”diye konuştu.8 takımla lige başlamanın çok kolay olmadığını ve bu konuda takımların büyük özveri gösterdiğini kaydeden Simay Kanan, “Maç yaptıkça ve kadın futbolu konuşuldukça eminim takım sayımız da futbolcu sayımız da artacak. Şimdiden birçok lige katılmayan kulübün önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladığı duyumlarını alıyoruz, bu bizi gelecek adına umutlandırıyor. Biz de sayıyı artırma adına KTFF olarak ciddi projeler ve planlar geliştirmeye devam ediyoruz.”dedi.Lige sponsor olan Puma’nın desteğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Simay Kanan, “Yanımızda olduklarını bilmek bize güç veriyor. Sürecin başından beridir her konuda bizimleydiler ve ’daha fazla ne yapabiliriz’ noktasında sürekli görüştük. Puma ile yaptığımız işbirliği bir sponsorluktan ötesidir.”dedi. Puma markasının kadın futboluna yakıştığını da kaydeden Kanan, “Dilerim uzun yıllar kadın futbolu bu isimle anılır, sponsorluklar tabi ki önemlidir ancak Puma’dan maddi katkının yanında manevi anlamda da güç alıyoruz.”diye konuştu.