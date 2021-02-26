Kamalı: CONIFA’ya Batı Ermenistan problemini anlatıyoruz

Orçun Kamalı,“Biz CONIFA yönetim kuruluna 2019 yılından bu yana Batı Ermenistan problemini anlatıyoruz. Batı Ermenistan ile eşleşmemek için de kura çekiminde düzenleme yaptık. Hassasiyetlerimizi artık daha baskın şekilde dillendirmeliyiz.” açıklamasını yaptı

Necati KÜLAHLILAR

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu’nun, CONIFA Avrupa Kupasına katılmama ve CONIFA üyeliğini askıya alma kararları sonrasında, KTFF 1. Başkanvekili ve CONIFA Organizasyonlar Sorumlusu Orçun Kamalı açıklamalarda bulundu.

CONIFA organizasyonlarının kura çekilişlerini gerçekleştiren Orçun Kamalı, şu açıklamaları yaptı.

“CONIFA organizasyonuna 2019 yılında da katılmamıştık. Biz Kuzey Kıbrıs olarak CONIFA yönetim kuruluna 2019 yılından bu yana Batı Ermenistan problemini anlatıyoruz. Ancak uluslararası örgütlerde bunları gerçekleştirmek çok da kolay değildir. Batı Ermenistan tarzı takımları elemeye başladık. Ama CONIFA’da lobicilik olayı da çok güçlüdür.

FIFA ve UEFA’nın yaptığı gibi biz de Batı Ermenistan ile eşleşmemek için kura çekiminde düzenleme yaptık.Kura çekiminin ihalesini ülkemiz şirketi kazandığı için de kuralar KKTC’de çekildi.

Bu saatten sonra KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun da belirtiği gibi CONIFA üyeliğimizi askıya aldık.Hassasiyetlerimizi artık daha baskın şekilde dillendirmeliyiz.KTFF, CONIFA üyeliğimizi askıya aldığı için bizim CONIFA’daki görevlerimiz de düşer.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu olarak bundan sonrada Türkiye Futbol Federasyonu ile temaslar içinde başka yönlerde girişimlerimiz devam etmektedir.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonundaki görevimdenistifa etmem de söz konusu değildir. Ben Orçun Kamalı olarak yıllardır spora hizmet verdim vermeyede devam edeceğim.”



