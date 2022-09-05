Kalkanlı’da Hilkat, BTM 1. Lig hedefiyle yeniden aday

Niyazi ERGÜLEN

BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübü, Ekim ayı içerisinde genel kurul gerçekleştirecek. BTM İkinci Ligde sezonu grup üçüncüsü olarak bitiren Kalkanlı’da Hüsnü Hilkat başkanlığındaki yönetim kurulunun gerçekleştireceği genel kurulda mevcut başkan Hüsnü Hilkat yeniden aday olacak. Genel kurulda tek aday olması beklenen Hüsnü Hilkat, yaptığı açıklamada Başkan adayı olduğunu söyledi. İyi bir bütçelerinin de olduğunu belirten Hüsnü Hilkat, önümüzdeki sezon iyi transferler gerçekleştirip, iyi bir teknik ekiple yola çıkacaklarını belirtti. Hüsnü Hilkat, önümüzdeki sezon hedeflerinin BTM 1. Lige yükselmek olduğunu vurguladı.

