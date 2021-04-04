Kalkanlı taraftar grubu isim arıyor

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig kulüplerinden Kalkanlı Spor Kulübünde yönetim kurulunun faaliyetleri aralıksız sürerken, köyde bir de taraftar grubu oluşturuldu.
Geçtiğimiz sezon lig çıkma şansını kaçıran Kalkanlı Spor Kulübünde yönetim kurulu, futbolsuz dönemdeki çalışmaları içerisinde kulüp üyelerine yönelik avantajlar sağlayıp, hediye dağıtırken bu kez de taraftar grubu kurulmasına katkı koydu.
Oluşturulan taraftar grubuna isim bulmak için ise kulüp sayfasında köylülere ve camiaya, öneriler yapması çağrısında bulunuldu.
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