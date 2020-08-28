Kalkanlı'nın hocası Dorak

İsmet KARAOSMAN
BTM İkinci Lig Altıncı Grupta ilk devreyi 3. sırada tamamlayan Kalkanlı'da takımın yeni teknik adamı belli oldu.
Erhan Arıtan ile yollar ayrıldıktan sonra Kalkanlı yönetimi takımın başına Hüseyin Dorak'ı getirdi.
Hüseyin Dorak üst liglerde yardımcı antrenörlük görevi yürütüyordu.
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