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Kalkanlı geriden geldi

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Kalkanlı geriden geldi
Niyazi ERGÜLEN
BTM İkinci Lig Altıncı Grupta Kalkanlı, yeni antrenörü Hüseyin Dorak yönetiminde çıktığı ilk maçta, Çamlıbel’i 3-2 mağlup etti.
Alpay Volkan Antrenman Sahasında Berk Bağrıkara’nın yönettiği maçın ilk devresinde Çamlıbel, Kalkanlı’ya oranla daha etkiliydi. Çamlıbel ilk devrede Mustafa ve Yusuf ile goller bulurken, Kalkanlı’dan da Serhat’ın golüyle devre 1-2 sona erdi.
İkinci devrenin ilk 15 dakikasında Kalkanlı adına Mehmet ve Enes’in penaltıdan golleri gelince 3-2 öne geçen Kalkanlı, bu skoru maç sonuna kadar korumayı başardı.
 
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