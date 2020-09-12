Kalkanlı farkla ikinci

Niyazi ERGÜLEN

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

BTM İkinci Lig Altıncı Grupta Güzelyurt Alpay Volkan Antrenman Sahasında oynanan ve hakem Özalp Ürüncüoğlu’nun yönettiği maçta Kalkanlı,zayıf rakibi Akdeniz’i 8-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Kalkanlı’yı maçta 8 farklı galibiyete taşıyan golleri, Fadıl 2, Tayfun 3, Mehmet Kanat 2 ve Remzi Dalgıç kaydetti.

