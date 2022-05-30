banner762
banner815
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
Kadın Futbol Şenliği finali Lefkoşa'da yapıldı
10 0
66 0
 
“Sahillerimizi koruyalım”
“Sahillerimizi koruyalım”
7 0
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
50 yıllık sabır çiçeği görenleri şaşırtıyor
36 0
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
Mulla evinde kazandı, Bozalanlar Sprint şampiyonu oldu
37 0
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
7 bin yıllık buğday, Türkiye'nin buğday sorununa ilaç olacak mı?
56 0
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
Audi'den elektrikli A6 Avant konsepti
26 0
banner797
banner794

Kalkanlı farka gitti

banner476

banner825
Kalkanlı farka gitti
Niyazi ERGÜLEN
İktisatbank BTM 2. Lig 2. Grup ilk hafta karşılaşmasında Çamlıbel ile Kalkanlı takımları Şht Şevket Kadir Stadında karşılaştılar.
Arif Malek’in yönettiği karşılaşma başından sonuna kadarKalkanlı üstünlüğünde geçti. Kalkanlı’nın özellikle yeni transferleriyle etkili olduğu maçın ilk devresi Kamuran ve Görkem’in golleriyle 0 – 2 bitti.
İkinci devreye de Görkem’in golüyle başlayan Kalkanlı skoru 0 – 3 yaparken, Kamuran’ın 2 golüyle de skor 0 – 5 oldu. Kamuran’ın hat trick yaptığı maç sonunda Kalkanlı ilk haftanın lideri oldu.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.