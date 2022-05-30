Kalkanlı farka gitti

İktisatbank BTM 2. Lig 2. Grup ilk hafta karşılaşmasında Çamlıbel ile Kalkanlı takımları Şht Şevket Kadir Stadında karşılaştılar.Arif Malek’in yönettiği karşılaşma başından sonuna kadarKalkanlı üstünlüğünde geçti. Kalkanlı’nın özellikle yeni transferleriyle etkili olduğu maçın ilk devresi Kamuran ve Görkem’in golleriyle 0 – 2 bitti.İkinci devreye de Görkem’in golüyle başlayan Kalkanlı skoru 0 – 3 yaparken, Kamuran’ın 2 golüyle de skor 0 – 5 oldu. Kamuran’ın hat trick yaptığı maç sonunda Kalkanlı ilk haftanın lideri oldu.