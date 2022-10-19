Kalelerine duvar ördüler

İbrahim DALOĞLU
Aksa Süper Lig’in 4 haftası geride kalırken, iki takım kalelerinde adeta duvar ördüler. İlk hafta kalesinde 2 gol gören MTG ile ilk 3 haftada gol görmeyen ancak bu hafta kalesinde 2 gol gören Miracle Değirmenlik kalecileri rakip takımlara korku veriyorlar.
UFUK 3 HAFTADIR KALESİNİ GOLE KAPATTI
Mağusa Türk Gücü kalecisi Ufuk Şimşek, son 3 haftada oynanan karşılaşmalarda kalesinde gol görmedi.
Ligin ilk maçında Türk Ocağı'ndan 2 gol yiyen Ufuk, daha sonra sırayla Miracle Değirmenlik, Doğan Türk Birliği ve Gönyeli maçlarında kalesini gole kapamayı başardı.
HASAN PİRO İLK GOLLERİNİ 4. HAFTADA KALESİNDE GÖRDÜ
Öte yandan ilk üç haftada kalesinde hiç gol görmeyen Miracle Değirmenlik kalesi bu hafta ChinaBazaar Gençlik Gücü takımından 2 gol gördü.
Kalesinde güven veren Hasan Piro, ligin ilk üç haftasında oynadıkları Doğan Türk Birliği, MTG ve Gönyeli maçlarında gol görmezken bu hafta oynanan ChinaBazaar Gençlik Gücü karşılaşmasında biri penaltıdan olmak üzere 2 gol gördü.
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