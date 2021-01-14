Kaleci Tarkan, koronadan hayatını kaybetti

Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu camiası ve Londra Yeni Boğaziçi camiası, genç yaşta hayatını kaybeden kaleci Tarkan Acar'ın üzüntüsünü yaşıyor.Yıllarca Londra Yeni Boğaziçi ve Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Karması takımlarının kalesini başarıyla koruyan, son dönemde ise master takımlarında forma giyen Tarkan Acar, korona virüsten 42 yaşında hayatını kaybetti. Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu başkanı Osman Ercen yayınladığı mesajla Tarkan Acar'ın vefatından duyduğu üzüntüyü paylaşırken, ailesine, LTTFF ve Londra Yeni Boğaziçi camialarına başsağlığı diledi.