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Kaleci Antrenörlüğü Kursu’na başvurular başlıyor

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Kaleci Antrenörlüğü Kursu’na başvurular 22 Temmuz – 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak.Kurs 12-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek

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Kaleci Antrenörlüğü Kursu’na başvurular başlıyor
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Eğitim Üst Kurulu Kaleci Antrenörlüğü Kursu düzenliyor. 12-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında organize edilecek olan kursa başvurular 22 Temmuz – 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında olacak. Kursa katılacak olanların ilgili tarihlerde başvuru yapması istenirken, belgelerini eksik getirenlerin başvurularının değerlendirmeye alınmayacağı belirtildi. Yapılan açıklamada kursa başvuru ücretinin 15.000 TL (On beş bin Türk Lirası) olduğu belirtildi.
Kurs saatlerinin 14.00-20.00 saatleri arasında olduğu açıklanırken, başvuruların tamamlanmasının ardından ders içeriklerinin ve detaylı programın açıklanacağı belirtildi.
Kursa katılacak olanlardan istenen belgeler;
1) KKTC Kimlik Kartı Fotokopisi
2) 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
3) Polisten Alınacak Adli Sicil Kaydı Belgesi
4) Son Mezun Olduğu Okulun Diploma Fotokopisi
5) Kursa Katılım Ücreti
6) Herhangi bir doktordan alınacak sağlık raporu
 
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