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Kağan yeniden Çetinkaya’da

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Kağan yeniden Çetinkaya’da
K-PET Birinci Ligde misafir olma hedefindeki Çetinkaya’da transfer çalışmaları başlarken ilk transfer gerçekleştirildi.
Çetinkaya, geçtiğimiz yıllarda da takımın formasını giyen Esentepe’nin yıldız futbolcusu Kağan Görneçli ile yeniden anlaştı. Kağan Görneçli, Çetinkaya forması giyerken dizinden sakatlanmış ve ameliyat olmuştu.
 
 
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