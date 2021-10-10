Kağan korkuttu

Niyazi ERGÜLEN

Girne Halk Evi, AKSA Süper Ligdeki ilk galibiyetini Baf Ülkü Yurdu ile deplasmanda oynadığı maçta elde etti.

Girne Halk Evi’nin aldığı galibiyette en önemli pay sahiplerinden biri ise Kağan Görneçli olmuştu. Maç boyunca çok koşan ve rakip savunmayı yıpratan Kağan Görneçli maç sonunda ise yere yığılıp kaldı.

Kağan Görneçli’nin yere yığılması sahada bir anda korku ve paniğe neden olurken, şekeri düşen futbolcuya ilk müdahaleyi sahadaki görevli sağlıkçı yaptı. Kısa süre sonra kendine gelen ve dinlenen Kağan Görneçli, 90 dakika yüksek tempoda oynamasından dolayı yaşadığı bu sorunla ilk kez karşılaştı.



