Kafes’ten çıkış yok mesajı

AKSA Süper Ligde “Kafes” olarak isimlendirilen Cihangir Stadında, seyircisinin de desteğiyle rakiplerine fazla şans tanımayan Cihangir, 2021 – 2022 sezonunda Kafes’te oynadığı ilk maçını da kazandı.

Cihangir, Gönyeli ile oynadığı ve 1 – 0 kazandığı maç sonrasında kulüp sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Kafes’ten kaçış yok” ifadelerini kullanıp, rakiplerine gözdağı verdi.



