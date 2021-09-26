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Kafes’ten çıkış yok mesajı

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Kafes’ten çıkış yok mesajı
AKSA Süper Ligde “Kafes” olarak isimlendirilen Cihangir Stadında, seyircisinin de desteğiyle rakiplerine fazla şans tanımayan Cihangir, 2021 – 2022 sezonunda Kafes’te oynadığı ilk maçını da kazandı.
Cihangir, Gönyeli ile oynadığı ve 1 – 0 kazandığı maç sonrasında kulüp sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda “Kafes’ten kaçış yok” ifadelerini kullanıp, rakiplerine gözdağı verdi.
 
 
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