Kadınlarda final heyecanı Girne'de yaşanacak

Sponsorluğunu Puma’nın üstlendiği Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yine tarihte ilk kez kadın takımı kuran ülkemizin iki köklü kulübü ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Küçük Kaymaklı TSK kozlarını paylaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda final heyecanı bu akşam Girne’de yaşanacak. Tarihte ilk kez düzenlenen ve sponsorluğunu Puma’nın üstlendiği Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yine tarihte ilk kez kadın takımı kuran ülkemizin iki köklü kulübü ChinaBazaar Gençlik Gücü TSK ile Küçük Kaymaklı TSK kozlarını paylaşacak. Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma saat 18.30’da başlayacak.

İKİ LEFKOŞA EKİBİ FİNALDE

Ligde de iyi grafik çizen iki ekibin mücadelesinde ChinaBazaar Gençlik Gücü ligin normal sezonunu tek yenilgi alarak 2’nci sırada tamamlarken, Küçük Kaymaklı takımı da 2 kez yenildi ve ligin normal sezonunu 3’üncü sırada tamamladı. Her iki takımın lig mücadelesinde kazanan ChinaBazaar Gençlik Gücü takımı olmuştu. İki ekip ayrıca ligin çapraz eşleşmesinde yarı final mücadelesinde de ligin finaline kalmak için mücadele edecek.

KANAN: “KADIN FUTBOLUNUN GELİŞİMİ İÇİN HEP BİRLİKTE GÜZEL ADIMLAR ATTIK”

KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan kupa finali öncesi yaptığı açıklamada güzel bir sürecin içerisinde olduklarını ifade ederek, tarihte ilk kez kupa organizasyonu düzenlediklerini belirtti. Ekip olarak çok iyi çalıştıklarını ve kadın futbolunun ülkede yaygınlaşması adına adımlar attıklarını belirten Simay Kanan, “Biz de finale güzel bir hazırlık içerisindeyiz. Orada da güzel sürprizlerimiz olacak. Ben vakti olan, futbolu birazcık da olsa seven herkesi maça davet ediyorum. Özellikle ülkemizdeki kadın futbolseverleri yarın akşam Girne’ye bekliyorum.”dedi. Kadınların istediğinde birçok şeyi başarabildiğini ve futbolun sadece erkek sporu olmadığını belirten Kanan, “Takımlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Onlar da çok çalıştı ve bizim yanımızda oldu. Biz onlara onlar da bize destek oldu. Bu sebeple güçlü bir altyapısı olan bir kadın futbolu ailesi kurma adına önemli adımlar attık diye düşünüyorum.”dedi.

Final karşılaşması öncesi konuşan her iki takımın antrenörleri kendilerini keyifli ve güzel bir maçın beklediğini ve heyecanlı olduklarını belirterek hak edenin kazandığı ve futbolun güzelliklerinin konuşulduğu bir maç diledi.

DAYI: “LİGDE İYİ BİR HAVA YAKALADIK VE GRAFİĞİMİZ İYİ”

ChinaBazaar Gençlik Gücü antrenörü Mina Dayı yaptığı açıklamada ülkedeki kadın futbolunun en eski antrenörlerinden biri olan Önder Mutsuzlar’ın takımına karşı işlerinin hiç kolay olmadığını ve kendilerinin amacının kadınların da futbol oynayabildiğini göstermek olduğunu kaydetti. Ligde iyi bir grafik sergilediklerini ve iyi bir hava yakaladıklarını kaydeden Dayı, “Herkese güzel bir maç izletmek istiyoruz. Biz futbol oynarken çok keyif alıyoruz. Tüm futbolseverleri Girne’de iki takımı da desteklemeye davet ediyorum.”dedi.

MUTSUZLAR: “TÜM GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ”

Küçük Kaymaklı antrenörü Önder Mutsuzlar ise takımının finale kalmasından dolayı mutlu olduğunu ve ilk kez düzenlenen Kıbrıs Kupası organizasyonunda finalde yer alacak olmalarından dolayı gururlu olduklarını kaydetti. Uzun yıllardır kadın futbolunun bir yerlere gelmesi için uğraştığını ve zamanının büyük bölümünü bunun için harcadığını kaydeden Mutsuzlar, “Finalde kâğıt üzerinde favori ChinaBazaar Gençlik Gücü gibi görünse de futbol 90 dakikadır. Neler yapabileceğimizi göreceğiz. Tüm gücümüzle sahada olacağız. Dilerim keyifli, güzel ve futbolseverlere seyir zevki veren bir maç olur. Herkesi bize destek olmak için bekliyoruz.”dedi.