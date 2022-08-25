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Kadınlarda başkent finali

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Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda başkent finali yaşanacak. Finalin adı: China B. Gençlik Gücü – K.Kaymaklı

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Kadınlarda başkent finali
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda finalin adı belli oldu.
Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile China Bazaar Gençlik Gücü finale yükseldiler.
Yarı finalde Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova’yı, China Bazaar Gençlik Gücü ise Desly Mağusa Spor Akademisi’ni yenerek finale yükseldi.
Kupa finali 2 Eylül Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip tarihte ilk kez düzenlenen Kıbrıs Kupası'nın sahibi olacak.
 
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