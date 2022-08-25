Kadınlarda başkent finali

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda finalin adı belli oldu.
Puma Ayten Berkalp Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda Küçük Kaymaklı ile China Bazaar Gençlik Gücü finale yükseldiler.
Yarı finalde Küçük Kaymaklı, Merit Alsancak Yeşilova’yı, China Bazaar Gençlik Gücü ise Desly Mağusa Spor Akademisi’ni yenerek finale yükseldi.
Kupa finali 2 Eylül Cuma akşamı Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip tarihte ilk kez düzenlenen Kıbrıs Kupası'nın sahibi olacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.