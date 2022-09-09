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Kadınlar Ligi’nin finalistleri belli oluyor

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Kadınlar Ligi’nin finalistleri belli oluyor
Puma Kadınlar Ligi’nin finalistleri hafta sonu belli olacak.
ChinaBazaar Gençlik Gücü-Küçük Kaymaklı yarı final mücadelesi yarın, DeslyMağusa Spor Akademisi ile Yonpaş Dumlupınar takımları arasında geçecek diğer yarı final maçı ise 11 Eyül Pazar oynanacak.
Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı ile MağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda yer alacak yarı finaller saat 18.30’da başlayacak.
 
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