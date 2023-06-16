Kadınlar Ligi’nde yarı final zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final maçları başlıyor.

China Bazaar Gençlik Gücü, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Vadili TÇBSK ve Küçük Kaymaklı TSK takımlarının mücadele edeceği yarı final ilk maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Puma Kadınlar Ligi Yarı Final İlk maçları programı.

17 Haziran 2023, Cumartesi

18.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’s Cons. Mağusa SA (Baran Marangoz)

18 Haziran 2023, Pazar

18.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-China B.G.Gücü (Mert Aksu)



