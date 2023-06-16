banner913
banner932
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
Alanya’da U-17 millilerimizden çifte şampiyonluk
11 0
Boğaziçi, dört çeker
Boğaziçi, dört çeker
62 0
 
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
KTOEÖS: “Yeni eğitim yılı için adımlar ivedilikle atılmalı”
6 0
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
Kimliksizler Derneği, Güney Kıbrıs Meclisine yürüyecek
9 0
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
“Türkiye ve KKTC daima el ele”
14 0
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
“Kıbrıs Türkleri bizi bağırlarına bastı”
11 0
Halkın kâbusu TL
Halkın kâbusu TL
47 0
banner915

Kadınlar Ligi’nde yarı final zamanı

banner953

banner825
Kadınlar Ligi’nde yarı final zamanı
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde yarı final maçları başlıyor.
China Bazaar Gençlik Gücü, Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi, Vadili TÇBSK ve Küçük Kaymaklı TSK takımlarının mücadele edeceği yarı final ilk maçları bugün ve yarın oynanacak.  Yarı final maçları çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.
Puma Kadınlar Ligi Yarı Final İlk maçları programı.
17 Haziran 2023, Cumartesi
18.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’s Cons. Mağusa SA (Baran Marangoz)
18 Haziran 2023, Pazar
18.00 Küçük Kaymaklı Şht. Hüseyin Ruso Stadı’nda K.Kaymaklı-China B.G.Gücü (Mert Aksu)
 
 
banner952
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.