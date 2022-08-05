Kadınlar Ligi’nde heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde hafta sonu oynanacak olan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Ligde bugün iki yarın ise 2 maç oynanacak.
Puma Kadınlar Ligi 4.Hafta programı şöyle:
6 Ağustos 2022, Cumartesi
17.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Küçük Kaymaklı (Nurhan Kutlugün)
17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Desly Mağusa SA-Yonpaş Dumlupınar (Ali Eren Orçan)
7 Ağustos 2022, Pazar
17.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Merit Alsancak Yeşilova (Ferdi Güzel)
17.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-China Bazaar Gençlik Gücü (Ahmet Genç)
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