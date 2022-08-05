Kadınlar Ligi’nde heyecan sürüyor

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde hafta sonu oynanacak olan dördüncü hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Ligde bugün iki yarın ise 2 maç oynanacak.

Puma Kadınlar Ligi 4.Hafta programı şöyle:

6 Ağustos 2022, Cumartesi

17.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-Küçük Kaymaklı (Nurhan Kutlugün)

17.30 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı’nda Desly Mağusa SA-Yonpaş Dumlupınar (Ali Eren Orçan)

7 Ağustos 2022, Pazar

17.30 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Merit Alsancak Yeşilova (Ferdi Güzel)

17.30 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda Miracle Değirmenlik-China Bazaar Gençlik Gücü (Ahmet Genç)



