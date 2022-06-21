Kadınlar Ligi'nin sponsoru Puma oldu

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) sponsorluk anlaşmalarına bir yenisini daha ekliyor. Bu bağlamda Kadınlar Ligi için Puma lige isim sponsoru oluyor. 2 sezondur pandemi sebebiyle oynanamayan Kadınlar Ligi’ne bu sezondan itibaren ciddi bir yatırım yapan KTFF, 8 takımlı ligin gerçekleşeceğini dün duyurmuştu. Bir süredir lig ile ilgili yapılan görüşmelerde Puma, Kadınlar Ligi’nin isim sponsoru oldu. 2021-2022 sezonunda Kadınlar Ligi, “Puma Kadınlar Ligi” ismiyle anılacak.



KTFF ile Puma işbirliği büyüyor

Puma ile KTFF arasında resmi imzalar ise 24 Haziran 2022 Cuma günü saat 16.00’da atılacak. İmza törenine KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu ve Puma Türkiye Genel Müdürü Taner Seyis de katılacak. İkili önemli işbirliği anlaşmasına birlikte imza koyacak. Puma firması sponsorluk kapsamında lige katılacak olan 8 takıma ciddi bir katkı koyacak. Puma ile KTFF arasında 2022-2023 sezonundan itibaren üç sezonu kapsayacak şekilde resmi maç topu ve milli takımlar malzeme sponsorluğu sözleşmesinin ardından Kadınlar Ligi isim sponsorluğu sözleşmesi de imzalanacak.



Sertoğlu: “Kadınlar Ligi’ne ciddi önem veriyoruz”

KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu gerçekleşecek olan imza töreni ile ilgili yapmış olduğu açıklamada, Puma ile resmi maç topu ve milli takımlar sponsorluğunun ardından Kadınlar Ligi isim sponsorluğunu konusunda da anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti. Sertoğlu, ülke futbolunun bu tip sponsorluk katkılarına mutlak ihtiyacı olduğunu ve Puma’nın bu noktada yanlarında bulunduğunu belirtti. Kadınlar Ligi’ne çok ciddi bir önem verdiklerini ve kulüpleri ciddi anlamda rahatlatacak hamleleri Puma ile birlikte hareket ederek gerçekleştirdiklerini ifade eden Sertoğlu, “Kadınlar Ligi’ni bu yıl Temmuz ayında başlatıyoruz. Pandemiden dolayı iki sezonluk bir ara verdik ancak yeni sezondan itibaren düzenli olarak Nisan aylarında ligimizi başlatacağız. Artık Kadınlar Ligi tüm dünyada farklı bir seviyede oynanıyor. Türkiye de bu konuya ciddi bir eğilim içerisinde. Bizim amacımız gençlerin spor yapmasıdır, bu bağlamda da kadınlarımıza bu ortamı yaratmak görevimizdir.”dedi.



“Puma Kadınlar Ligi konusunda bize olumlu yaklaştı ve katkı koydu”

Puma ile yapılacak işbirliğinin çok önemli olduğuna vurgu yapan Hasan Sertoğlu, “Puma Genel Müdürü Taner Seyis bu konuyu kendilerine açtığımızda çok olumlu yaklaştı. Lige isim sponsorluğu noktasında ciddi bir katkı koymaya hazır olduklarını bize bildirdi. 2 sezonluk aranın ardından 8 takımlı lig bence iyi bir başlangıçtır. Bu takımlarımızın yakaladığı ortamı ve karşılaşmaları gördükçe eminin takım ve futbolcu sayısında da hızlı bir artış olacaktır.”dedi.

