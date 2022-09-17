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Kadınlar Ligi'nin şampiyonu MSA

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Kadınlar Ligi'nin şampiyonu MSA
Necati KÜLAHLILAR
Puma Kadınlar Ligi’nde mutlu sona Mağusa Spor Akademisi ulaştı. Mağusa Spor Akademisi (MSA) Atatürk Stadı’nda oynanan final maçında rakibi China Bazaar Gençlik Gücü’nü 3-2 mağlup etti.
Karşılaşmada mavi beyazlıların gollerini Ayşe ve Özlem kaydederken, China Bazaar Gençlik Gücü’nün iki golü de Başak’tan geldi. Maç sonunda şampiyonluk kupasını havaya kaldıran Mağusa Spor Akademisi oyuncuları büyük sevinç yaşadı.
Mağusa Spor Akademisi, ilk kez düzenlenen Kadınlar Ligi’nde şampiyonluk yaşayan ilk ekip unvanını da aldı.China Bazaar Gençlik Gücü ise geçtiğimiz hafta Küçük Kaymaklı'yı mağlup ederek Puma Ayten Berkalp Kıbrıs Kupası'nı müzesine götürmüştü.
Meclis başkan yardımcısı Fazilet Özden Efe, Hüseyin Ekmekçi, Simay Kanan ve Sıla Usar İncirli birlikte kupa  ve madalyaları verdiler.
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