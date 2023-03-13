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Kadınlar Ligi'nde fikstür çekimi çarşamba günü yapılacak

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Kadınlar Ligi'nde fikstür çekimi çarşamba günü yapılacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi’nde 2022-2023 sezonunun teknik toplantısı ve fikstür çekimi 15 Mart 2023 Çarşamba günü saat 17.30’da KTFF Ahmed Sami Topcan Toplantı Salonu’nda gerçekleşecek.
Saat 17.30’da basına kapalı olarak kulüplerle gerçekleşecek teknik toplantının akabinde, 2022-2023 Puma Kadınlar Ligi’nin fikstür çekimi basına açık şekilde gerçekleşecek.

Ligde 11 takım mücadele edecek

KTFF’ye yapılan başvurular sonucunda bu sezon Puma Kadınlar Ligi’nde 11 takım mücadele edecek. Ligde bu sezon; Dem’s Cons. Mağusa Spor Akademisi, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Küçük Kaymaklı TSK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Merit Alsancak Yeşilova SK, Doğan Türk Birliği, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Taşkınköy SK, Binatlı YSK, Vadili TÇBSK ve Hamitköy ŞHSK takımları mücadele edecek. Ligin ilk maçları 25-26 Mart 2023 tarihlerinde yapılacak.
Geçtiğimiz sezon lig 8 takımla oynanan ligde yeni sezonda; Doğan Türk Birliği, Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor, Taşkınköy ve Binatlı takımları ilk kez mücadele edecek.
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