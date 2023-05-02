Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final zamanı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final maçları Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.

Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler yarı final vizesi alacak. Tüm maçların 16.30’da başlayacağı program şu şekilde:

Çarşamba

Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Ahmet Genç)

M. H. Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Dem’sCons. MSA (Emir Turalı)

14 Ağustos Stadı: Vadili – Taşkınköy (Buse Bağırkara)

Perşembe

Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar (Mert Aksu)

