banner913
banner932
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
Sezonun ilk Rolling Dragında 40 pilot kıyasıya yarıştı
10 0
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
Telekomünikasyon Dairesi’nden duyuru
5 0
 
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
Karayolları Dairesi'ne sabotaj düzenlendi
15 0
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
Sterlin 25,55, dolar 20,50, euro 22,48 TL'den işlem görüyor
25 0
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
1 Mayıs'ta İş Kazası Can Aldı
45 0
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
Karakum’da akşam saatlerinde çıkan kavgada bir kişi yaralandı
13 0
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
“Bakiyesi olan ve son ödeme tarihi dolanların elektriği kesilecek”
10 0
banner915

Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final zamanı

banner476

banner825
Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda çeyrek final zamanı
banner931
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda çeyrek final maçları Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak.
Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanacak karşılaşmalarda rakiplerine üstünlük sağlayan ekipler yarı final vizesi alacak. Tüm maçların 16.30’da başlayacağı program şu şekilde:
 Çarşamba
Atatürk Stadı: CB Gençlik Gücü – K. Kaymaklı (Ahmet Genç)
M. H. Çağlar Stadı: Merit A. Yeşilova – Dem’sCons. MSA (Emir Turalı)
14 Ağustos Stadı: Vadili – Taşkınköy (Buse Bağırkara)
Perşembe
Mete Adanır Stadı: Doğan T. Birliği – Y. Dumlupınar (Mert Aksu)
 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.