Kadınlar Kıbrıs Kupası rövanş maçları yarın oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Program şöyle:
31 Mayıs 2023, Çarşamba
17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-China B.G.Gücü
17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’s Cons. Mağusa SA
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.