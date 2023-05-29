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Kadınlar Kıbrıs Kupası rövanş maçları yarın oynanacak

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Kadınlar Kıbrıs Kupası rövanş maçları yarın oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.
Program şöyle:
31 Mayıs 2023, Çarşamba
17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-China B.G.Gücü
17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’s Cons. Mağusa SA
 
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