Kadınlar Kıbrıs Kupası rövanş maçları yarın oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda yarı final rövanş maçlarının programı belli oldu.

Program şöyle:

31 Mayıs 2023, Çarşamba

17.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-China B.G.Gücü

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Dem’s Cons. Mağusa SA

