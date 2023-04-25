Kadınlar Kıbrıs Kupası başlıyor

KTFF tarafından düzenlenen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları bugün oynanacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları bugün oynanacak. Kupada 1.tur ve çeyrek final tek maç elimasyon, yarı final ise çift maç eliminasyon sistemine göre oynanacak.

Zehie Helin Reessur Kadınlar Kıbrıs Kupası’nda 1.tur maçları yönetecek hakemler de belli oldu.

Bugün oynanacak ilk tur karşılaşmalarında görev alacak hakemler şöyle:

26 Nisan 2023, Çarşamba

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Hamitköy (YusufcanDönder)

17.00 Güzelyurt Binatlı Erhan Şendur Sahası’nda Binatlı-Taşkınköy (Emir Turalı)

17.00 Vadili 14 Ağustos Stadı’nda Vadili-Kurtsan 1461 İskele Trabzonspor(Serkan Özdenkci)

