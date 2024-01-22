Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.tur programı açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu. İlk turda Çarşamba günü oynanacak olan üç karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.
Program şöyle;
24 Ocak 2024, Çarşamba
14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Taşkınköy-T.E.Dikmen Gücü
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-M.Değirmenlik
14.00 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzon-Doğan T.Birliği
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