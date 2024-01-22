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Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.tur programı açıklandı

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Kadınlar Kıbrıs Kupası 1.tur programı açıklandı
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Kadınlar Kıbrıs Kupası'nda 1.tur programı belli oldu. İlk turda Çarşamba günü oynanacak olan üç karşılaşmanın başlama saati 14.00 olarak açıklandı.
Program şöyle;
24 Ocak 2024, Çarşamba
14.00 Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası Taşkınköy-T.E.Dikmen Gücü
14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-M.Değirmenlik
14.00 Geçitkale Stadı 1461 İskele Trabzon-Doğan T.Birliği
 
 
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