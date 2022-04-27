Kadınlar Futbol Şenliği programı belli oldu

Kadın Futbol Şenliği'nde program belli oldu. Buna göre daha önce de duyurulduğu gibi 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Girne Acapulco Spor Tesisleri'nde yapılacak olan şenlikte karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından ilk kez düzenlenecek olan ve Acapulco Hotel ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Kadın Futbol Şenliği'nde program belli oldu. Buna göre daha önce de duyurulduğu gibi 30 Nisan 2022 Cumartesi günü Girne Acapulco Spor Tesisleri'nde yapılacak olan şenlikte karşılaşmalar saat 16.00'da başlayacak. Saat 15.30'da ise katılacak olan kulüplerle teknik toplantı gerçekleştirilecek.

Beş takım katılacak

Pandemi sebebiyle iki sezondur oynatılamayan Kadınlar Ligi öncesinde birliktelik sağlama adına organize edilen Kadın Futbol Şenliği "Oyun Başlasın" sloganıyla başlayacak. Organizasyona 5 takım başvururken 31.12.2009 ve önceki yıllarda doğan kadın futbolcuların karşılaşmalarda yer alabilecek. Takımlar 9’ar futbolcuyla yarı sahada oynayacak. 20’şer dakikalık 2 devre halinde oynanacak maçlar futbolseverlerin seyrine sunulacak. Kadın Futbol Şenliği'ne; Küçük Kaymaklı TSK, China Bazaar Gençlik Gücü TSK, Yonpaş Dumlupınar TSK, Vadili TÇBSK ve Mağusa Spor Akademisi takımları başvuruda bulundu.

Kanan: "Ülkedeki kadın sporcular futbolumuza değer katacak"

Organizasyonla ilgili olarak konuşan KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, tüm dünyada ve Avrupa'da kadın futbolunun çok yüksek seviyede organizasyonlar yaptığını belirterek, Türkiye'de de kadın futbolu konusunda bu sezon itibariyle ciddi adımlar atıldığını takip ettiklerini kaydetti. Kuzey Kıbrıs'ta çok yetenekli kadın sporcuların olduğunu ve bu sporcuların ülke kadın futboluna değer katacağını düşündüklerini belirten Kanan, "İki sezondur pandemi sebebiyle Kadınlar Ligi'ni organize edemedik. Bu şenlik bizler için de, kadın futbolcularımız ve kulüplerimiz için de çok güzel bir yeni başlangıç olacak."dedi.

"Özellikle altyapı eğitimine yöneleceğiz"

Kanan, şenliğe katılmayacak olan ve lige hazırlık yapan takımların da olduğunu ifade ederek, ülkede kadın futboluna bir özlem olduğunu ve bu başlangıçla hem takım sayılarının hem de futbolcu sayısının hızla artacağını düşündüklerini söyledi. Özellikle altyapı eğitimine yöneleceklerini ve kulüplerle birlikte okullardaki öğrencileri spora teşvik etme düşünceleri olduğunu belirten Kanan, "Dilerim herşey beklediğimiz gibi güzel gider ve gençlerimizi yeşil sahalara çekerek sporun içerisinde tutmayı başarırız."dedi.