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Kadınlar Dünya Kupasında rakibimiz belli oldu

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Kadınlar Dünya Kupasında rakibimiz belli oldu
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Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) ilk kez organize edeceği Kadınlar Dünya Kupası kuraları çekildi.
Macaristan'ın Sekelistan bölgesinde oynanacak olan CONIFA Kadınlar Dünya Kupası kuralarını, CONIFA Organizasyonlar sorumlusu olan, KTFF 1. Başkan vekili Orçun Kamalı çekti. KKTC, Skezia ve Chmaeria ile A Grubunda yer aldı. KKTC ilk maçını ise B Grubunda yer alan Cascadia ile oynayacak.
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