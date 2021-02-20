Kadınlar Dünya Kupasında rakibimiz belli oldu

Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonunun (CONIFA) ilk kez organize edeceği Kadınlar Dünya Kupası kuraları çekildi.
Macaristan'ın Sekelistan bölgesinde oynanacak olan CONIFA Kadınlar Dünya Kupası kuralarını, CONIFA Organizasyonlar sorumlusu olan, KTFF 1. Başkan vekili Orçun Kamalı çekti. KKTC, Skezia ve Chmaeria ile A Grubunda yer aldı. KKTC ilk maçını ise B Grubunda yer alan Cascadia ile oynayacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.