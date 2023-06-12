Kadın Milliler Conifa şampiyonasına katılacak

2024 Haziran ayında Norveç’te yapılacak CONIFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasına oluşturulacak KKTC Kadın Milli takımı da katılacak

KKTC kadın futbolunda hareketlilik sürerken yeni açılımlar da dikkat çekiyor.

Puma sponsorluğunda oynanan kupa ve lig heyecanı sürerken 2024 Haziran ayında Norveç’te yapılacak CONIFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasına oluşturulacak KKTC Kadın Milli takımı da katılacak.

KTFF Kadın futbol sorumlusu Simay Kanan Songuç Kürşad’ın konuğu olarak katıldığı Haber Kıbrıs Spor programında önümüzdeki yıl Norveç’te yapılacak CONIFA organizasyonu için davet yapıldığını ve olumlu yanıt verildiğini söyledi.

