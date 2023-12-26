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Kadın Milli Takımı teknik heyeti belli oldu

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Kadın Milli Takımı teknik heyeti belli oldu
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KKTC Kadın Milli Takımı'nda teknik direktör Serhat Deniz ekibini belirledi. Haziran 2024'te Norveç'te CONIFA Kadınlar Dünya Kupası'na katılacak olan milli takımda Serhat Deniz'in yardımcılığını Celal Keleş yapacak. Kaleci antrenörü olarak Hüseyin Mertol ekipte yer alırken, fizyoterapist Berkiye Kırmızıgil de ekibin içerisinde yer alacak. KTFF'de bir araya gelen ve kısa bir toplantı gerçekleştiren teknik ekip ile KTFF Kadın Futbolu Sorumlusu Simay Kanan, Haziran ayında düzenlenecek CONIFA Dünya Kupası için hazırlıklara başladı.
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