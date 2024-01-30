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Kadın Milli Takımı sahaya iniyor

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Kadın Milli Takımı sahaya iniyor
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KKTC Kadın Milli Futbol Takımı'nın daha önce açıklanan 33 kişilik aday kadrosu sahaya iniyor. Teknik direktör Serhat Deniz nezaretinde gerçekleşecek ilk çalışma 1 Şubat 2024 Perşembe günü saat 17.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda yapılacak. Antrenman öncesinde futbolcularla bir görüşme gerçekleştirecek olan Serhat Deniz, Haziran ayındaki CONIFA Kadınlar Dünya Kupası'na kadar olan programı futbolcularla paylaşacak. Çalışma basına açık gerçekleştirilecek.
 
 
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